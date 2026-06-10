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Трамп недоволен истощением американских запасов ракет

Президент США планирует потребовать от оборонных компаний нарастить производство

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с руководителями американских оборонных компаний, чтобы обсудить способы быстрого пополнения ракетного арсенала, сообщает в среду телеканал NBC News со ссылкой на источники.

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"Руководители компаний военно-промышленного комплекса готовятся к встрече с президентом Трампом в Белом доме позже на этой неделе (...) на фоне роста обеспокоенности из-за ракетных запасов США", - говорится в сообщении.

По словам собеседников телеканала, ожидается, что Трамп на встрече с представителями около 10 компаний будет просить их "найти способ быстро нарастить производство вооружений для Пентагона".

Трамп "выражал гнев своим помощникам и союзникам из-за истощающихся американских запасов", сообщают источники.

NBC News отмечает, что запасы США начали сокращаться после того, как Вашингтон начал оказывать помощь Украине в 2022 году, но проблема стала более острой в прошлом году и в текущем году в результате ударов Ирану.

США Дональд Трамп ракеты запасы
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