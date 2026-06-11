Власти Армении будут субсидировать экспорт сельхозпродукции после ограничения ее ввоза в РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительство Армении утвердило пакет мер по стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции и напитков на фоне запрета Россией ввоза некоторых видов армянских товаров.

"Программа направлена на диверсификацию экспортных рынков и поддержку устойчивой деятельности компаний-экспортеров. Предусмотрены компенсации экспортерам абрикосов, слив, черешни, минеральной воды, вина и бренди", - заявил в четверг на заседании правительства заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян.

Для продукции, экспортируемой с 1 июня 2026 года, определены следующие размеры компенсаций: 200 драмов за 1 кг абрикосов; 250 драмов за 1 кг слив, персиков и нектаринов; 400 драмов за 1 кг черешни; 350 драмов за 1 литр бутилированного виноградного вина; 830 драмов за 1 литр бутилированного бренди; 150 драмов за 1 литр минеральной воды.

Курс национальной валюты по состоянию на 11 июня $1 равен 368,44 драма.

Для получения компенсации экспортеры должны обратиться в министерство экономики, представив декларации о реализации продукции или копии экспортных деклараций и расчетные документы.

Ходжоян сообщил, что с 1 июня вывезено за рубеж около 257 тыс. кг черешни и 64,9 тыс. кг абрикосов, 961 тыс. цветов - в ОАЭ, Румынию, Болгарию, Латвию, на Кипр, в Нидерланды и ряд других стран.

"Формируется долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе с одним из маркетплейсов Нидерландов", - сказал замминистра.

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе обсуждения поручил обеспечить оперативный мониторинг ситуации, чтобы меры стимулирования экспорта не привели к дефициту продукции на внутреннем рынке и необоснованному росту цен.

Ранее правительство Армении одобрило программу поддержки экспорта тепличной продукции - томатов, перца, клубники и цветов.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня - ограничения ввоза плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда, с 3 июня - ввоза из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении с 2 июня было необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.