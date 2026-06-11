Поиск

Власти Армении будут субсидировать экспорт сельхозпродукции после ограничения ее ввоза в РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительство Армении утвердило пакет мер по стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции и напитков на фоне запрета Россией ввоза некоторых видов армянских товаров.

"Программа направлена на диверсификацию экспортных рынков и поддержку устойчивой деятельности компаний-экспортеров. Предусмотрены компенсации экспортерам абрикосов, слив, черешни, минеральной воды, вина и бренди", - заявил в четверг на заседании правительства заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян.

Для продукции, экспортируемой с 1 июня 2026 года, определены следующие размеры компенсаций: 200 драмов за 1 кг абрикосов; 250 драмов за 1 кг слив, персиков и нектаринов; 400 драмов за 1 кг черешни; 350 драмов за 1 литр бутилированного виноградного вина; 830 драмов за 1 литр бутилированного бренди; 150 драмов за 1 литр минеральной воды.

Курс национальной валюты по состоянию на 11 июня $1 равен 368,44 драма.

Для получения компенсации экспортеры должны обратиться в министерство экономики, представив декларации о реализации продукции или копии экспортных деклараций и расчетные документы.

Ходжоян сообщил, что с 1 июня вывезено за рубеж около 257 тыс. кг черешни и 64,9 тыс. кг абрикосов, 961 тыс. цветов - в ОАЭ, Румынию, Болгарию, Латвию, на Кипр, в Нидерланды и ряд других стран.

"Формируется долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе с одним из маркетплейсов Нидерландов", - сказал замминистра.

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе обсуждения поручил обеспечить оперативный мониторинг ситуации, чтобы меры стимулирования экспорта не привели к дефициту продукции на внутреннем рынке и необоснованному росту цен.

Ранее правительство Армении одобрило программу поддержки экспорта тепличной продукции - томатов, перца, клубники и цветов.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня - ограничения ввоза плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда, с 3 июня - ввоза из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении с 2 июня было необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.

Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решетников пообещал отмену ограничений на туры в ОАЭ, как только ситуация стабилизируется

 Решетников пообещал отмену ограничений на туры в ОАЭ, как только ситуация стабилизируется

Пашинян считает маловероятным повышение Россией цен на газ для Армении

FT узнала об обсуждении Евросоюзом путей ограничения полномочий Каи Каллас

 FT узнала об обсуждении Евросоюзом путей ограничения полномочий Каи Каллас

В Ереване заявили, что не получали от РФ уведомлений о пересмотре цен на газ

 В Ереване заявили, что не получали от РФ уведомлений о пересмотре цен на газ

CNN узнал о продолжении диалога США и Ирана, несмотря на недавний обмен ударами

 CNN узнал о продолжении диалога США и Ирана, несмотря на недавний обмен ударами

Что случилось этой ночью: четверг, 11 июня

США применили "Томагавки" для ударов по Ирану в ночь на четверг

Иран ударил по американским истребителям на авиабазе в Иордании

Трамп призвал республиканцев в Конгрессе выделить Пентагону $350 млрд

Уолл-стрит в среду резко снизилась из-за ускорения инфляции и международной напряженности

 Уолл-стрит в среду резко снизилась из-за ускорения инфляции и международной напряженности
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9853 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2603 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов