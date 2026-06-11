Решетников призвал турбизнес ОАЭ к инвестициям и управлению отелями в РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - У России и ОАЭ много совместных бизнес-проектов, но туризм – это фундамент для всех остальных направлений сотрудничества, заявил в четверг министр экономического развития Максим Решетников.

"У нас очень много совместных проектов, но туризм – это та база, фундамент, на котором стоят все остальные наши направления взаимодействия, потому что он предполагает очень большие гуманитарные обмены, большое число поездок и, конечно, в этих условиях проще и бизнес строить, и реализовывать наши крупные совместные партнерства", - сказал он в ходе бизнес-диалога ОАЭ-Россия в рамках форума "Путешествуй!" на ВДНХ.

Министр добавил, что у развития сотрудничества между двумя странами в сфере туризма большой потенциал.

"В его основе – рост взаимного турпотока. В прошлом году он достиг рекордного значения 2 млн 300 тыс. поездок, это плюс 18% к 2024 году. И мы понимаем, что это не предел. Ну и, конечно, перспективы такой динамики – не просто в увеличении турпотоков, это еще и доступ к качественной экспертизе мирового уровня в сфере туризма, потому что политика по развитию туризма в Эмиратах насчитывает десятилетия. Это такая очень последовательная политика, и нам есть, что оттуда заимствовать. В свою очередь, Эмираты открывают для себя крупнейший российский рынок гостеприимства с растущим спросом и масштабными инфраструктурными проектами, которые здесь реализуются", - сказал Решетников.

Он напомнил, что в России создается большая туристическая инфраструктура при финансовой поддержке государства, включая отели, горнолыжные курорты, аква- и тематические парки.

"И, конечно, мы рассчитываем на привлечение инвесторов в эти проекты, в том числе очень ждем инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов. Ну и, соответственно, у нас возникают новые возможности для управления этими объектами. Мы здесь тоже заинтересованы в развитии конкуренции на российском рынке с тем, чтобы было больше квалифицированных управляющих компаний и, соответственно, выше качество сервиса в наших отелях", - подчеркнул министр, добавив, что сейчас лучшее время для того, чтобы вкладываться в туризм в стране.