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США продлили исключение из санкций для "Сахалина-2", транспорта его нефти в Японию и сделок с ГПБ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило исключение из санкций по проекту "Сахалин-2", касающихся транспортировки нефти в Японию, оказания нефтесервисных услуг, а также сделок с участием Газпромбанка, включая сделки с участием ООО "Сахалин Энерджи", для этого проекта.

Как говорится в сообщении OFAC, исключения действуют до 18 декабря 2026 года, предыдущая лицензия заканчивалась 18 июня.

Запрет на оказание услуг по добыче нефти на территории РФ - как экспорт, так и реэкспорт соответствующих услуг - был введен 10 января 2025 года, для "Сахалина-2" было сделано исключение.

Транспортировку российской нефти запретили с 21 ноября 2022 года.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн. Совладельцами ООО "Сахалинская энергия" являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi.

OFAC США Сахалин-2 Газпромбанк Япония
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