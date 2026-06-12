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Иран еще не принял решение о заключении сделки с США

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона еще не приняла решение о заключении соглашения с США, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Кроме того, Багаи подчеркнул, что Тегеран не пойдёт на компромиссы по принципиально важным для него вопросам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он очень близок к заключению сделки с Ираном.

Согласно его версии, сторонам осталось лишь завершить согласование некоторых аспектов.

При этом ряд западных СМИ отмечает, что американский президент и раньше неоднократно говорил о близости сделки с Ираном, тогда такие ожидания не оправдались.

Хроника 28 февраля – 12 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Дональд Трамп
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