Партия "Процветающая Армения" поставила под сомнение легитимность избирательного процесса

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Решение Центральной избирательной комиссии об аннулировании результатов голосования на двух участках в Армении во время парламентских выборов 7 июня ставит под сомнение законность всего избирательного процесса, заявили в оппозиционной партии "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна.

"То, что произошло в Центральной избирательной комиссии, это ни что иное, как классическое безобразие. Этот позорный акт стал прямым ударом по партии "Процветающая Армения", цель которого - всеми возможными способами помешать ей пройти в парламент", - написала в соцсети пресс-секретарь партии Ивета Тоноян.

По ее словам, аннулированы результаты голосования на тех участках, где партия "Процветающая Армения" получила большое количество голосов.

"Это вопиющее проявление фальсификации выборов, которое еще раз доказывает, что текущий процесс не имеет ничего общего с идеей честных и прозрачных выборов и ставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса", - заявила Тоноян.

Она отметила, что партия будет бороться "с этим незаконным процессом всеми возможными правовыми и судебными средствами".

"Завтра мы обжалуем это незаконное решение и используем весь арсенал правовых инструментов, чтобы предотвратить и остановить подобный произвол", - заявила Тоноян.

Поздно вечером в четверг ЦИК аннулировал результаты голосования на двух участках - в городах Ереван и Мегри. Причиной стали распространенные в день голосования сообщения СМИ о том, что на участки 10/51 и 35/65 за несколько минут до окончания голосования было доставлено большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать после установленного времени.

По данным партии, "Процветающая Армения" в результате решения ЦИК потеряла 213 голосов.

На выборах партия не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Ей не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент. После этого партия потребовала пересчета голосов на ряде участках.

В начале недели ЦИК Армении обнародовал уточненные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня. В парламент вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%.

Оппозиция Армении считает, что результаты голосования на парламентских выборах 7 июня не отражают реальную картину, поскольку выявляются многочисленные случаи "кражи" голосов.

Блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна заявил, что обратится в Конституционный суд для обжалования результатов голосования.

Блок "Сильная Армения" в пятницу потребует от ЦИК Армении признать недействительными итоги парламентских выборов и пересмотра голосов правящей партии "Гражданский договор".