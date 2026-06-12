Пакт о миграции и убежище вступил в силу в ЕС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Пакт о миграции и убежище, принятый в мае 2024 года, с пятницы начинает действовать во всех странах Евросоюза.

"Миграция - это европейский вызов, который должен быть решен на европейском уровне. Решение должно быть эффективным, справедливым и строгим. Именно это обеспечивает пакт о миграции и убежище: более надежные внешние границы, солидарность между государствами-членами и более эффективные процедуры предоставления убежища и возвращения", - заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Коммюнике ЕК напоминает, что принятый в мае 2024 года пакт пересматривает систему миграции и предоставления убежища в ЕС и теперь является основой нового подхода Евросоюза к миграции.

"Впервые в ЕС действует всеобъемлющая система миграции и предоставления убежища, обеспечивающая надежную защиту внешних границ, справедливые и строгие правила предоставления убежища, а также баланс между солидарностью и ответственностью", - говорится в документе.

В нем отмечается, что пакт "сочетается с активной миграционной дипломатией, технологически развитой защитой границ (с внедрением и полным применением системы въезда-выезда) и новыми правилами, призванными ускорить и повысить эффективность возвращения мигрантов, как это изложено в Европейской стратегии управления убежищем и миграцией".

По данным ЕК, новый подход уже демонстрирует результаты - количество незаконных пересечений границы Евросоюза сократилось на 55% по сравнению с двумя годами ранее.

Миграционный пакт включает обязательную регистрацию и проверку на безопасность всех нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих границы ЕС, ускоренные пограничные процедуры и введение более строгих механизмов для депортации тех, кто получил отказ в предоставлении защиты.

Кроме того, предусматриваются жесткие процедуры предоставления убежища - сокращение сроков рассмотрения заявлений и более строгие правила в отношении злоупотреблений и повторных заявлений.

Вместе с тем в ЕК подчеркивают, что "внедрение этого сложного комплекса реформ потребует значительной юридической и оперативной работы".

Также сообщается, что в честь принятия нового миграционного пакта в Никосии в пятницу пройдет неформальная конференция министров внутренних дел стран Евросоюза, организованная председательством Кипра в Совете ЕС.