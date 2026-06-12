Япония запустила усовершенствованную ракету Н3 в испытательный полет

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Усовершенствованная японская ракета-носитель Н3 стартовала в испытательный полет утром в пятницу, сообщает Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Запуск был осуществлен со стартового космического комплекса Танэгасима в 09:52 по токийскому времени (в 03:52 по Москве).

Ракета в качестве полезной нагрузки должна вывести на солнечно-синхронную орбиту габаритно-весовой макет VEP-5 и шесть малых аппаратов из Японии и Франции.

Это первый старт данной ракеты после аварии 22 декабря 2025 года, которая произошла из-за проблемы во второй ступени. В результате аварии был утрачен навигационный космический аппарат "Митибики-5" (QZS-5).

В марте аэрокосмическое агентство провело огневые испытания первой ступени ракеты H3 в конфигурации H3-30. Она отличается от предыдущих версий тем, что не имеет боковых твердотопливных ускорителей, но оснащена не двумя, а тремя кислородно-водородными двигателями LE-9.

Это уже восьмой по счету запуск новой японской ракеты Н3, которая пришла на смену Н2А. Длина H3 составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - 4-6,5 тонн. Она разработана компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с JAXA.