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Польские артиллеристы провели боевые стрельбы близ границы с Калининградской областью

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие 16-й механизированной "Бурштыновой" дивизии, дислоцированной в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши близ Калининградской области РФ, провели боевые стрельбы из поставленных Сеулом самоходных артиллерийских установок K9 Thunder, сообщила пресс-служба польского Минобороны.

"Мощные самоходные гаубицы K9 открыли огонь, продемонстрировав высокий уровень подготовки и готовность к выполнению поставленных задач в ходе учений Dzielny Dzik 26", - говорится в сообщении.

Дальность стрельбы самоходных артиллерийских установок K9 Thunder, калибр которых составляет 155 мм, превышает 40 км. Установка может двигаться со скоростью до 65 км/ч, боевой расчет состоит из пяти человек.

Как сообщалось, для польской армии в Южной Корее были заказаны танки K2, самоходные гаубицы K9, РСЗО K239 Chunmoo и легкие самолеты FA-50. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу.

Польша
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