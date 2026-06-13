В CENTCOM сообщили о перехвате почти 140 связанных с Ираном судов за время блокады

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже 139 связанных с Ираном торговых судна, сообщило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска продолжают строго соблюдать блокаду Ирана. С 13 апреля Центральное командование США перенаправило 139 коммерческих судов, соблюдавших блокаду, и вывело из строя 9 судов, не соблюдавших ее", - говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В настоящее время в операции задействованы более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся на дежурстве в Аравийском море, а также 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.

В командовании подчеркивают, что "блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах".