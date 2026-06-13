Поиск

В CENTCOM сообщили о перехвате почти 140 связанных с Ираном судов за время блокады

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже 139 связанных с Ираном торговых судна, сообщило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска продолжают строго соблюдать блокаду Ирана. С 13 апреля Центральное командование США перенаправило 139 коммерческих судов, соблюдавших блокаду, и вывело из строя 9 судов, не соблюдавших ее", - говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В настоящее время в операции задействованы более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся на дежурстве в Аравийском море, а также 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.

В командовании подчеркивают, что "блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах".

Оман США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аракчи заявил, что в меморандуме с Ираном США обязуются не становиться инициатором конфликта

США и Иран согласовали финальную версию меморандума

Аракчи сказал, что США и Иран близки к согласованию меморандума по завершению конфликта

Президент Кубы сообщил о запланированных в стране важных реформах

Трамп опроверг сообщения Тегерана об условиях соглашения с США

 Трамп опроверг сообщения Тегерана об условиях соглашения с США

Лукашенко уверен, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке будут прекращены в 2026 г.

Россиян призвали осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угроз задержания по запросам США

"Сильная Армения" считает необходимым проведение второго тура парламентских выборов

Британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет

 Британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет

Правительство Словении отменило ряд антиизраильских мер прежнего кабинета
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2623 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9883 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов