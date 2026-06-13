Корабль Cargo Dragon во вторник покинет МКС для возвращения на Землю

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX во вторник после месячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) расстыкуется с ней для возвращения на Землю, сообщило NASA.

Отстыковка корабля планируется во вторник в 12:05 по времени Восточного побережья США (в 19:05 по Москве). На следующий день он должен приводниться в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом около 1,6 тонны.

В рамках миссии CRS-34 многоразовый "грузовик" состыковался с МКС 17 мая, доставив на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.