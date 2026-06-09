NASA объявило состав экипажа миссии "Артемида-3" для полета по лунной программе

Астронавты Рэнди Бресник, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Андре Дуглас (слева направо) Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава NASA Джаред Айзекман во вторник представил состав экипажа миссии Artemis III, который в 2027 году должен будет совершить околоземный полет в рамках американской лунной программы.

В него вошли три американских астронавта - Андре Дуглас, рекордсмен по количеству космических полетов Фрэнк Рубио, Рэнди Бресник, а также итальянский астронавт Лука Пармитано из Европейского космического агентства (ESA).

"Экипажу миссии Artemis III мы желаем удачи в предстоящем путешествии", - заявил глава NASA, представляя его в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

Астронавтам предстоит отправиться в двухнедельный полет, целью которого является тестирование различных технологий, считающихся жизненно важными для возвращения астронавтов на поверхность Луны впервые за более чем 50 лет.

Миссия Artemis III станет подготовительной к высадке на Луну. В ходе нее будет тестироваться стыковка пилотируемого корабля Orion с лунным посадочным модулем. Главная цель полета, по данным NASA, - снизить риски при фактической посадке на Луну, которая должна состояться уже в 2028 году.

Запуск миссии будет осуществлен с космодрома во Флориде на таком же пилотируемом корабле Orion как тот, который в апреле с четырьмя астронавтами миссии Artemis II совершил облет Луны.

На орбиту корабль выведет ракета-носитель Space Launch System (SLS).

По данным NASA, в рамках предстоящей миссии на орбиту Земли будет также отдельно запущен один лунный посадочный модуль. На низкой околоземной орбите корабль Orion должен будет состыковаться с модулем, и астронавты перейдут на его борт.