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Швеция поднимала истребители для идентификации самолетов РФ в небе над Балтикой

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Служба быстрого реагирования (QRA) ВВС Швеции провела две операции истребителей JAS 39 Gripen по перехвату российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Швеции, утверждает в субботу пресс-служба вооруженных сил.

"Два случая произошли в пятницу в южной и восточной частях Балтийского моря и касались одного российского Су-24 и одного российского Су-34", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что "Шведская QRA оперативно отреагировала на обнаружение российских самолетов и две пары истребителей JAS 39 Gripen были подняты в воздух для утверждения национального суверенитета, перехвата и идентификации российских военных самолетов".

"Шведское воздушное пространство во время этих инцидентов не было нарушено", - сообщают вооруженные силы.

"Из-за ухудшения ситуации с безопасностью за последний период Швеция адаптировала свою позицию и повысила готовность ВВС к встрече с возросшей угрозой воздушному пространству союзников", - информирует пресс-служба.

Швеция Балтийское море JAS 39 Gripen Россия Су-24 Су-34
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