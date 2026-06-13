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Трамп хочет уничтожить иранский высокообогащенный уран, "когда придет время"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает уничтожить иранский высокообогащенный уран на более позднем этапе после подписания соглашения с Тегераном.

"Когда придет время, когда станет спокойно, мы придем и заберем "ядерную пыль", погребенную под гранитными горами (...), снизим степень ее обогащения и уничтожим ее либо в Иране, либо в США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее в субботу он сообщил, что в воскресенье планируется подписание соглашения Ирана и США.

Хроника 28 февраля – 13 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США
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