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Вэнс полагает, что войска США не понадобятся для уничтожения иранского обогащенного урана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что американских военных не придется привлекать для ликвидации запасов урана, обогащенного Ираном.

"Не думаю, что тут понадобится войска США", - сказал вице-президент в интервью CBS.

В то же время в разговоре с телеканалом он не стал отрицать возможность того, что военная сила США понадобится, чтобы гарантировать соблюдения Ираном договоренностей о судьбе иранских ядерных материалов.

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"Конечно, мы говорили с иранцами, как мы уничтожим обогащенные материалы. Техническкие детали - одна из вещей, над которой мы будем работать, когда начнем технические переговоры в пятницу", - пояснил Вэнс.

По его словам, речь на переговорах пойдет о том, как США будут взаимодействовать с Ираном и МАГАТЭ для уничтожения материалов. Он добавил, что в ходе диалога станет понятнее, будут ли США лишь наблюдателем в процессе или же им придется сыграть более активную роль.

"Но американский президент Дональд Трамп дал ясно понять, что США будут там с целью гарантировать уничтожение материалов", - резюмировал Вэнс.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Джей Ди Вэнс Иран
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