Тегеран находится на финальных этапах одобрения меморандума с Вашингтоном

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Иран и США достигли понимания по основным вопросам, и иранские власти находятся на финальных стадиях внутреннего согласования меморандума о взаимопонимании, заявил в пятницу представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"В настоящий момент достигнуто понимание по большинству вопросов, и мы находимся на финальной стадии внутреннего согласования", - приводит его слова агентство ИРНА.

При этом представитель МИД подчеркнул, что время, место и детали подписания соглашения будут зависеть от того, как будет продвигаться дипломатический процесс. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что подписание может произойти уже на выходных.

Вместе с тем Багаи вновь назвал одной из потенциальных проблем противоречивые заявления Вашингтона по иранской проблеме.