Представители Катара вылетели в Тегеран в рамках подготовки сделки между США и Ираном

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Представители Катара отправились в Тегеран, чтобы завершить подготовку сделки между Ираном и США, сообщил в воскресенье телеканал CNN.

"Катарские переговорщики в координации с США вылетели в Тегеран утром в воскресенье, чтобы помочь завершить согласование соглашения", - сообщил телеканал со ссылкой на источник.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения Вашингтона с Тегераном запланировано на воскресенье. "Подписание сделки запланировано на завтра. Сразу же после подписания Ормузский пролив откроется для всех", - написал он в соцсети X.