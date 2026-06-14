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В Иране заявили о невозможности достижения соглашения с США на фоне ударов Израиля по Ливану

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - После ударов Израиля по южному пригороду Бейрута говорить о продолжении переговоров с США невозможно, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"После "зеленого" света США режиму на агрессию против Дахии говорить о продолжении пути невозможно", - приводит в воскресенье его слова агентство Tasnim.

"Агрессия сионистов (Израиля - ИФ) против Дахии в очередной раз показала, что у США либо нет воли выполнять свои обязательства, либо нет такой возможности", - сказал Галибаф.

"Игра в "плохого полицейского и хорошего полицейского" устарела. Если у вас нет воли и возможности выполнять свои обязательства, говорить о продолжении пути невозможно", - подчеркнул спикер иранского парламента.

В миреИзраиль ударил по южному пригороду БейрутаЧитать подробнее

Израиль в воскресенье ударил по южному пригороду Бейрута в районе Дахия. "ЦАХАЛ нанес точечный удар по объекту инфраструктуры "Хезболлы" в районе Дахия, Бейрут", - говорилось в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Армии Израиля.

Перед этим "Хезболла" запустила несколько беспилотников по северу Израиля. Израильские военные назвали эту атаку серьезным нарушением режима прекращения огня.

Между тем, ожидалось, что в воскресенье возможно подписание соглашения о прекращении огня между США и Ираном. Сообщалось, что в Тегеран вылетели посредники из Катара.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения Вашингтона с Тегераном запланировано на воскресенье.

Хроника 28 февраля – 14 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Израиль Бейрут Ливан
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