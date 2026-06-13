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Axios сообщили, что меморандум между США и Ираном продлит перемирие на 60 дней

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Меморандум, который США и Иран планируют подписать в воскресенье, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, сообщает Axios.

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"Это позволит продлить перемирие на 60 дней, открыть Ормузский полив и начать переговоры по иранской ядерной программе", - отмечается в сообщении.

По информации издания, представители США, Ирана и посредники из Катара и Пакистана проведут виртуальную встречу, на которой и будет подписан меморандум.

Ранее многие СМИ отмечали, что этот документ нацелен скорее на нормализацию обстановки и прекращение боевых действий. Решение же наиболее сложных проблем стороны отложили на более поздний период.

Хроника 28 февраля – 13 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран
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