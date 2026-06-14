Израиль ударил по южному пригороду Бейрута

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Израиль нанес удар по южному пригороду Бейрута в районе Дахия, сообщила в воскресенье Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ нанес точечный удар по объекту инфраструктуры "Хезболлы" в районе Дахия, Бейрут", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Ранее в воскресенье "Хезболла" запустила несколько беспилотников по северу Израиля. Израильские военные назвали эту атаку серьезным нарушением режима прекращения огня.