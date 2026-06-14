Президент Румынии поручил сформировать правительство соратнику прежнего премьера

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Румынии Никушор Дан в воскресенье поручил сформировать новое правительство страны заместителю председателя Национальной либеральной партии (НЛП) Адриану Веште, сообщает в воскресенье Румынское радио.

"Вештя прошел все административные этапы: он был успешным мэром, успешным председателем уездного совета и успешным министром", - приводит радио слова Дана.

Президенту пришлось прибегнуть к такому шагу после того, как неудачу потерпел Эужен Томак, которому не удалось в определенный законодательством 10-дневный срок собрать коалиционный кабинет.

Вештя - экономист, специалист в сфере государственного управления. В прошлом занимал пост министра развития. Теперь у него есть десять дней на то, чтобы сформировать правительство.

Между тем, выбор Вешти резко раскритиковали в НЛП. Председатель партии Илие Боложан, правительству которого парламент ранее вынес вотум недоверия, заявил, что поручение сформировать правительство второму человеку в партии без консультаций с руководством является попыткой президента подорвать партию изнутри.

"Я принял к сведению тот факт, что президент Никушор Дан поручил Адриану Веште сформировать правительство. Ни руководство НЛП, ни я лично, не были заранее проинформированы об этом решении. Это враждебный акт, очевидная попытка расколоть НЛП", - полагает Боложан.

Боложан - прежний премьер-министр Румынии. В начале мая за отставку его правительства проголосовал 281 парламентарий при необходимых 233 голосах в 464-местном парламенте.