В Вашингтоне опровергли сообщения о немедленной разморозке иранских активов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - США отрицают, что замороженные активы будут возвращены Ирану сразу после подписания меморандума о взаимопонимании между странами, сообщает в понедельник телеканал CNN.

"Это совершенно не соответствует действительности. Это сделка с оплатой за выполнение обязательств, и никакие замороженные средства не будут разблокированы до тех пор, пока иранцы не выполнят свои обязательства", - заявил телеканалу осведомленный американский чиновник.

Тем временем Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что любое смягчение санкций в отношении Ирана, включая разморозку активов, будет напрямую зависеть от прогресса по ядерной программе Тегерана.

При этом, по словам собеседников издания, США предоставят Ирану разрешение на продажу нефти на период действия 60-дневного продления режима прекращения огня.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном предполагает разблокировку $24 млрд замороженных иранских активов в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. При этом половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до их начала.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран и Вашингтон в течение 60 дней будут вести переговоры по оставшимся спорным вопросам.

"В пятницу пройдет официальное подписание, и главы двух делегаций проведут переговоры для определения дальнейших переговорных шагов. К этому времени будет проверен вопрос приверженности американской стороны прекращению войны, снятию блокады и освобождению активов", - сказал Гарибабади, слова которого привел телеканал Press TV.

Замглавы МИД Ирана подчеркнул, что переговоры начнутся только при условии выполнения США своих обязательств по соглашению.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

По данным New York Times, в подписании соглашения с иранской стороны будут участвовать спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.