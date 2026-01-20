Поиск

Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на вина из-за отказа войти в Совет мира по Газе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина после сообщений о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять приглашение Вашингтона войти в состав Совета мира по Газе.

Отвечая на вопрос журналиста о позиции Макрона, Трамп дал понять, что готов и в этом случае использовать торговые пошлины как рычаг давления, пишет CNBC.

"Ну, его там никто не хочет, поскольку он скоро уйдет со своего поста, - сказал Трамп, говоря о Макроне. - Так что знаете, все в порядке. Я сделаю вот что: если они решат вести себя враждебно, я введу пошлину в 200% на их вина и шампанское, и он присоединится. Но ему и не обязательно присоединяться".

Второй пятилетний президентский срок Макрона завершается в мае 2027 года, и по французскому законодательству, он не может переизбираться на третий срок.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет мира, некоторые в качестве членов-основателей. Среди лидеров, получивших такие приглашения, в частности, числятся главы России, Белоруссии, Венгрии, Италии, Бразилии, Индии, Турции, Казахстана и других. Первым председателем Совета стал Трамп.

