Комиссар ЕС по вопросам расширения намерена в июле приехать в Армению

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос посетит Армению в начале июля для обсуждения мер по упрощению торговых отношений с Евросоюзом.

"Сегодня я встретилась с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Завтра на заседании Совета по иностранным делам мы обсудим с государствами-членами, как ЕС может продолжать поддерживать Армению, демонстрируя нашу солидарность", - написала Кос в микроблоге Х.

"Мы окажем финансовую помощь и поможем Армении упростить торговлю со своими соседями и с Европой. 5 июля я отправлюсь в Ереван для принятия конкретных мер", - добавила она.

Как сообщалось, глава МИД Армении в Люксембурге участвует в обсуждениях в рамках заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Европейского союза. Мирзоян присутствует на заседании по приглашению главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

В пресс-службе МИД Армении сообщили, что на обсуждениях Мирзоян заявил, что граждане Армении своим голосованием на парламентских выборах "подтвердили волю жить в мире и стремления к европейским перспективам".

Он отметил, что первый визит после выборов проходит в ЕС и нацелен на обсуждения по дальнейшему углублению партнерства.

"Состоялся обмен мнениями о механизмах и возможных шагах по увеличению товарооборота между Арменией и ЕС, а также по повышению экономической и энергетической устойчивости Армении", - заявили в пресс-службе МИД.