Полный текст соглашения между Ираном и США могут обнародовать до конца недели

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Р Полный текст соглашения между США и Ираном может быть опубликован на этой неделе, сообщил CBS вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Иногда в таких соглашениях возникают некоторые дипломатические протоколы, некоторые технические моменты, которые нужно уладить, но мы планируем опубликовать полный текст на этой неделе", - сказал он.

По его словам, сообщениях о содержании соглашения имеется ряд неточностей. Сделка с Ираном в целом гарантирует, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием и откроет Ормузский пролив, подчеркнул Вэнс.