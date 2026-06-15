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Полный текст соглашения между Ираном и США могут обнародовать до конца недели

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Р Полный текст соглашения между США и Ираном может быть опубликован на этой неделе, сообщил CBS вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Иногда в таких соглашениях возникают некоторые дипломатические протоколы, некоторые технические моменты, которые нужно уладить, но мы планируем опубликовать полный текст на этой неделе", - сказал он.

По его словам, сообщениях о содержании соглашения имеется ряд неточностей. Сделка с Ираном в целом гарантирует, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием и откроет Ормузский пролив, подчеркнул Вэнс.

Иран США Джей Ди Вэнс Ормузский пролив
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