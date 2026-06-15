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Лукашенко заявил, что Белоруссия не опасна для Украины

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины, заявил телеканалу "Аль-Арабийя" президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает "БелТА".

"Абсолютно нечего (бояться - ИФ). Абсолютно. И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается", - сказал он.

По его мнению, тему раскрутили СМИ, а президент Украины Владимир Зеленский им подыграл.

"Начал заявления делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают (это я точно знаю), что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления", - заявил глава государства.

По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. "Мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского: "А ты чего молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь". Ну вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления", - сказал Лукашенко.

В этом же интервью он высказал мнение, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут быть решены только за столом переговоров.

"Здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет, ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Нет военного решения, - сказал он. - Надо одуматься, голову в руки взять, потому что погибнет очень много ни в чем не повинных людей".

Владимир Зеленский Белоруссия Александр Лукашенко Запад Украина
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