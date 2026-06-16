Мишустин заявил об успехах в достижении технологического суверенитета в тяжпроме

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия много добилась в части технологического суверенитета, особенно в цифровизации тяжпрома, заявил на Ташкентском международном инвестфоруме премьер-министр Михаил Мишустин.

"У нас очень активно работает промышленная автоматизация. Там очень много решений есть, которые фактически устанавливают суверенитет в области тяжелой промышленности, в области станкостроения, машиностроения, в части программного обеспечения для этого. Тяжелая система автоматизированного проектирования, система поддержания жизненного цикла", - сказал он.

Он добавил, что в России есть "очень много совсем новых, инновационных, именно для проектирования, для создания собственного, на своем суверенитете, решений".

Отмечая успехи Узбекистана в сфере цифровизации, российский премьер заметил, что его узбекистанский коллега Абдулла Арипов "очень много лет работал министром коммуникаций и связи".