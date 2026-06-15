Брюссель и Киев открыли первый кластер переговоров по вступлению Украины в ЕС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник об открытии переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз по первому кластеру - "основополагающих принципов".

"Будущее Украины и ее граждан прочно связано с Европейским союзом", - заявила заместитель министра по европейским делам председательствующего в Совете ЕС Кипра Марилена Рауна.

Первый кластер "Основы" охватывает главные ценности и принципы, на которых строится ЕС. Он включает в себя законодательство союза, касающееся верховенства права и основных прав, функционирования демократических институтов, а также реформы государственного управления и экономические критерии.

Кластер "Основы" содержит подлежащие обсуждению главы: судебная система и основные права; правосудие, свобода и безопасность; государственные закупки, статистика, финансовый контроль.

"Переговоры по кластеру "Основы" являются первыми, которые открываются, и последними, которые закрываются в процессе вступления. Прогресс в рамках этого кластера определит общий темп переговоров", - объясняют в Брюсселе.

В Совете ЕС также уточнили, что мониторинг прогресса в приведении в соответствие с законодательством ЕС и соответствующими европейскими стандартами, а также в их реализации, будет продолжаться на протяжении всего периода переговоров.