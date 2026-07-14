С Украиной начались переговоры о вступлении в Евросоюз по кластеру международной политики

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Третья встреча Конференции по вступлению Украины в Евросоюз прошла в Брюсселе 14 июля, она послужила началом переговоров по шестому кластеру, касающемуся внешних отношений, говорится в коммюнике Совета ЕС.

"Всего через месяц после открытия первого кластера и через две недели после начала ирландского председательства (в Совете ЕС - ИФ) мы сегодня достигли еще одной важной вехи на пути Украины к членству в ЕС, открыв еще один ключевой переговорный кластер - по внешним отношениям", - заявил государственный министр по европейским делам и обороне Ирландии Томас Бирн.

Он возглавлял делегацию Европейского союза от имени ирландского председательства в Совете ЕС при участии члена Еврокомиссии по вопросам расширения Марты Кос.

По словам Бирна, "расширение ЕС является стратегической инвестицией в мир и безопасность, стабильность и процветание как для Европейского союза, так и для Украины".

Шестой кластер "Внешние отношения" включает две отдельные главы, подлежащие обсуждению: главу 30, которая охватывает общую торговую политику ЕС, гуманитарную помощь и сотрудничество в области развития; главу 31, посвященную общей внешней политике ЕС, политике безопасности и обороны.

"Присоединение к ЕС является процессом, основанным на заслугах. Мониторинг прогресса в согласовании и реализации законодательства Европейского союза и соответствующих европейских стандартов будет продолжаться на протяжении всего периода переговоров", - напомнили в Совете ЕС.

Открытие переговоров по шестому кластеру следует за началом переговоров по первому кластеру - "Основы", объявленным в Люксембурге 15 июня 2026 года.

После введения в 2020 году пересмотренной методологии переговоров о вступлении, главы, посвященные переговорам, разделены на шесть тематических кластеров: "Основы", "Внутренний рынок", "Конкурентоспособность и инклюзивный экономический рост", "Зеленый курс" и устойчивая взаимосвязь"; "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность"; "Внешние отношения". Эти тематические направления делятся на 33 главы.