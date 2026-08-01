Трамп собрался продавать право на предпросмотр своих постов в соцсетях

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен продавать возможность первыми увидеть его посты в соцсети Truth Social, сообщает Associated Press.

Отмечается, что возможность читать сообщения в соцсетях до их публикации в общем доступе продают многие фирмы и медиа. Однако, подчеркивает АР, Truth Social не просто публикует новости, а делает их. Посты Трампа напрямую влияют на рынки, поскольку президент США комментирует все: от военных конфликтов до пошлин.

Как пишет агентство, эти планы, безусловно, принесут доход Трампу, но при этом они поднимают вопрос, не является ли такая деятельность торговлей инсайдерской информацией.

Associated Press сообщает, что в Белом доме не ответили на вопрос, одобрили ли инициативу юристы администрации президента США.