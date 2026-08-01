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До 67 выросло число погибших в результате прорыва мигрантов в испанскую Сеуту

До 67 выросло число погибших в результате прорыва мигрантов в испанскую Сеуту
Фото: Marcos Moreno/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате прорыва десяткой тысяч нелегальных мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту выросло до 67, сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей.

Власти Испании также сообщили, что устанавливают дополнительные защитные барьеры вдоль морских оградительных сооружений.

Сеута - автономный город Испании, расположенный на северном побережье Африки. Он граничит с Марокко. 30 и 31 июля в Сеуту прорвались, по разным оценкам, от 50 до 60 тысяч человек из Марокко. Вечером пятницу, 31 июля, сообщалось, что большинство из них вернулись обратно.

Нашествие мигрантов в испанскую Сеуту

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Марокко Сеута Испания
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