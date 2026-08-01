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Посольства США в странах Ближнего Востока призвали своих граждан быть готовыми к отъезду

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Посольства США в Израиле и других странах Ближнего Востока призывают своих граждан быть готовыми к отъезду на фоне напряженности с Ираном.

"Посольства США в Иерусалиме и других ближневосточных столицах призывают американских граждан на Ближнем Востоке избегать поездок по региону и быть готовыми к отъезду из-за потенциала непредвиденной эскалации" в конфликте с Ираном", - сообщает в субботу Times of Israel.

"В связи с повышенной напряженностью на Ближнем Востоке обстановка в сфере безопасности остается сложной, с потенциалом непредвиденной эскалации", - говорится в сообщении американских дипмиссий, опубликованном сразу в нескольких регионах.

В сообщении отмечается, что "иранский режим непредсказуем, что видно по его недавним решениям атаковать районы в регионе без предупреждения или провокаций, а также расширить атаки на районы, которые ранее не становились целями, такие как Египет".

"Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалации... Американцам за пределами Ближнего Востока следует серьезно пересмотреть планы поездок в регион и через него", - говорится в сообщении американских дипмиссий.

Хроника 28 февраля – 01 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Израиль Ближний Восток
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Посольства США в странах Ближнего Востока призвали своих граждан быть готовыми к отъезду

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