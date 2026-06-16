Ильхам Алиев пригласил папу римского в Азербайджан

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджа Джейкоба Кувакада, стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, сообщил сайт президента.

В ходе встречи была отмечена деятельность Католической церкви Святого Престола в Азербайджане, говорилось о строительстве в республике второй такой церкви. "Кроме этого, затронуто сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом, отмечена роль проектов, реализуемых Фондом в этой стране, с точки зрения сохранения культурного наследия и поощрения межрелигиозного диалога", - отмечается в сообщении.

Алиев передал Кувакаду письмо с приглашением папе римскому Льву XIV посетить Азербайджан.