Трамп решил пока отказаться от массированных ударов по Ирану

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пока не переходить к реализации запланированных массированных ударов по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей быстро и мирными способами.

"Я согласился ради соблюдения интересов всего мира и ради выживания и процветания Ирана отменить атаку в расчете на то, что мы сможем быстро заключить сделку", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны".

Как отметил президент, его собеседники заверили, что контуры соглашения Ирана и США, предусматривающего "открытие Ормузского пролива и конец иранской ядерной угрозы", уже обозначились.

"Начинайте работать и сделайте это", - добавил он.

Трамп заверил, что намеревался ударить по Ирану с такой силой, "какую мир нет видел со времен Второй мировой войны".

Ранее американские СМИ сообщали, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в субботу заявил Трампу, что сомневается в целесообразности массированных ударов по Ирану.

Президент США в последние месяцы неоднократно заявлял, что иранская сторона умоляла его прекратить удары. В Тегеране каждый раз это отрицали.

Открытие Ормузского пролива и заверения Тегерана об отсутствии планов по разработке ядерного оружия фигурировали в меморандуме о взаимопонимании, согласованном Ираном и США ранее в этом году. Вскоре после подписания документа стороны возобновили обстрелы друг друга.