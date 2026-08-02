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Пашинян назначен премьером Армении

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пресс-служба президента Армении опубликовала сообщение о назначении премьер-министром республики Никола Пашиняна.

Ранее правящая фракция "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера страны.

В воскресенье президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отставке правительства республики.

"В соответствии со статьей 130 Конституции Армении принять отставку правительства", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

В воскресенье началось заседание Национального Собрания Армении девятого созыва, сформированного по итогам выборов 7 июня.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявлял, что в соответствии со статьей 158 Конституции Армении, в первый день работы нового парламента правительство подает в отставку. По его словам, до формирования нового правительства члены исполнительного органа продолжат выполнять свои обязанности.

"В соответствии со статьей 149 Конституции, президент Армении незамедлительно назначает премьер-министром кандидата, которого представит парламентское большинство. Сегодня парламентское большинство представит кандидата и состоится назначение", - сказал он.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным результатам парламентских выборов, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%.

Армения Никол Пашинян
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