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Два пожарных вертолета столкнулись близ Афин

Два пожарных вертолета столкнулись близ Афин
Фото: Costas Baltas/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Два вертолета, участвующих в тушении природных пожаров в Порт-Ермено к западу от Афин, столкнулись в небе. Как сообщает Associated Press, на борту каждого из них было по два члена экипажа.

Ведется поисковая операция. Пока о возможном состоянии экипажей ничего не сообщается.

Это ЧП лишний раз подчеркивает, насколько сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Европе.

Сильный ветер способствует распространению огня, который подступает все ближе к Афинам. Пожары распространяются по всей западной Аттике, а порывистый ветер мешает пожарным самолетам и вертолетам набирать воду в море.

Такая же тяжелая ситуация во Франции и Испании.

АР напоминает, что в 2018 году из-за природных пожаров в Аттике погибли 104 человека.

Афины Греция Аттика
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