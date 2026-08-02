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Партия трудящихся утвердила Лулу да Силву кандидатом в президенты Бразилии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Левоцентристская Партия трудящихся утвердила в воскресенье действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву ее кандидатом на следующих выборах главы государства, сообщает агентство EFE.

"Хочу объявить всем партийным активистам, собравшимся здесь: Лула - кандидат в президенты, Алкмин - кандидат в вице-президенты", - заявил председатель партии Эдинью Силва на съезде в городе Сан-Паулу.

Таким образом, в случае переизбрания Лулы да Силвы, нынешний вице-президент Жерарду Алкмин сохранит свой пост.

Лула да Силва не скрывал, что намерен претендовать на четвертый срок на посту президента. Опросы показывают, что 80-летний политик - фаворит президентской гонки.

Президентские выборы в Бразилии назначены на 4 октября.


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Партия трудящихся утвердила Лулу да Силву кандидатом в президенты Бразилии

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