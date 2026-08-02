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В Перу разбился самолет с туристами во время облета геоглифов Наска

В Перу разбился самолет с туристами во время облета геоглифов Наска
Фото: AP/TAСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Самолет с туристами из Европы упал близ перуанского города Наска, известного своими древними геоглифами. Как сообщает Associated Press, погибли 13 человек.

Погибшим от 18 до 78 лет. Это граждане Италии, Испании и Германии, а также пилоты-перуанцы.

Местные власти сообщают, что самолет вылетел из города Ика. Авиакомпания Aerodiana организует полеты для осмотра геоглифов. Они используют самолеты Cessna.

Геоглифы Наска - это группа масштабных изображений на плато Наска в южной части Перу. Сотни изображений животных растений и геометрических фигур лучше всего можно оценить именно с воздуха.

Фото: DeAgostini/Getty Images

Перу Наска
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В Перу разбился самолет с туристами во время облета геоглифов Наска

 В Перу разбился самолет с туристами во время облета геоглифов Наска

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