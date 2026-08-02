Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ресторане на Кудринской площади в центре Москвы взорвалась самодельная бомба. Погибли трое, в том числе женщине, которая принесла бомбу, 21 человек пострадал.

- В саратовском Энгельсе многоквартирный дом подвергся атаке БПЛА, два человека погибли. Также в результате атаки в Саратове и Энгельсе была повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, загорелся логистический объект Wildberries в Саратовской области, пострадавших нет.

- Российские военные перехватили и уничтожили минувшей ночью 635 беспилотников ВСУ. В том числе шесть БПЛА сбито на подлете к Москве.

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон изучит возможность возобновления переговоров по Украине. "В течение ближайших нескольких недель мы посмотрим, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами и положить конец этой войне", - сказал Рубио.

- Американский президент Дональд Трамп решил пока не наность массированные удары по Ирану. "Я согласился ради соблюдения интересов всего мира и ради выживания и процветания Ирана отменить атаку в расчете на то, что мы сможем быстро заключить сделку", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 августа

Трамп решил пока отказаться от массированных ударов по Ирану

Рубио заявил, что США изучат возможность возобновления переговоров по Украине

 Рубио заявил, что США изучат возможность возобновления переговоров по Украине

Глава МИД Ирана обсудил с представителями Пакистана и Турции возможную эскалацию с США

Премьер Франции заявил, что лесные пожары в целом удалось взять под контроль

В австралийскую библиотеку вернули книгу через 150 лет

 В австралийскую библиотеку вернули книгу через 150 лет

Минобороны РФ заявило об ударах по целям в украинских портах Одесса и Николаев

ВОЗ сообщила о стремительном распространении вспышки лихорадки Эбола в ДРК

Трамп собрался продавать право на предпросмотр своих постов в соцсетях

 Трамп собрался продавать право на предпросмотр своих постов в соцсетях

Посольства США в странах Ближнего Востока призвали своих граждан быть готовыми к отъезду
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10861 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3416 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов