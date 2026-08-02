Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ресторане на Кудринской площади в центре Москвы взорвалась самодельная бомба. Погибли трое, в том числе женщине, которая принесла бомбу, 21 человек пострадал.

- В саратовском Энгельсе многоквартирный дом подвергся атаке БПЛА, два человека погибли. Также в результате атаки в Саратове и Энгельсе была повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, загорелся логистический объект Wildberries в Саратовской области, пострадавших нет.

- Российские военные перехватили и уничтожили минувшей ночью 635 беспилотников ВСУ. В том числе шесть БПЛА сбито на подлете к Москве.

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон изучит возможность возобновления переговоров по Украине. "В течение ближайших нескольких недель мы посмотрим, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами и положить конец этой войне", - сказал Рубио.

- Американский президент Дональд Трамп решил пока не наность массированные удары по Ирану. "Я согласился ради соблюдения интересов всего мира и ради выживания и процветания Ирана отменить атаку в расчете на то, что мы сможем быстро заключить сделку", - написал Трамп в соцсети Truth Social.