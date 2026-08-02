Пассажирский паром с 271 человеком на борту сгорел у берегов Индонезии

Фото: AP/TAСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Паром, на борту которого находился 271 человек, загорелся у берегов острова Ява (Индонезия), сообщает Associated Press.

Погибли по меньшей мере пять человек, по меньшей мере 41 числится пропавшими без вести.

Находившиеся поблизости суда помогли эвакуировать сотни человек с горящего парома Mutiara Sentosa 2. Он перевозил пассажиров из города Сурабая на Яве в город Макассар (остров Сулавеси). Это популярный маршрут у жителей Индонезии, которая расположена на нескольких островах.

На борту находились 232 пассажира и 39 членов экипажа. Пожар произошел рано утром. Капитан успел подать сигнал бедствия, но вскоре контакт с ним был потерян.

Власти оповестили о произошедшем экипаж находившегося поблизости грузового судна Meratus Project 3, но оно не смогло приблизиться к горящему парому, поскольку перевозило легковоспламеняющиеся грузы.

В итоге буксир и еще одно судно смогли приблизиться к парому и начать эвакуацию.

Причины возгорания пока не установлены.