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Правительство Армении ушло в отставку

Правительство Армении ушло в отставку
Никол Пашинян
Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство Армении в воскресенье подало в отставку, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Сегодня началось заседание Национального Собрания Армении девятого созыва. В соответствии со статьей 158 Конституции Армении, в первый день работы нового парламента правительство подает в отставку. Я подписал соответствующее заявление, адресованное президенту, попросив принять отставку правительства", - сказал Пашинян в видеообращении.

По его словам, до формирования нового правительства члены исполнительного органа продолжат выполнять свои обязанности.

"В соответствии со статьей 149 Конституции, президент Армении незамедлительно назначает премьер-министром кандидата, которого представит парламентское большинство. Сегодня парламентское большинство представит кандидата и состоится назначение", - сказал Пашинян.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным результатам парламентских выборов, партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%.

Армения Никол Пашинян
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