Правительство Армении ушло в отставку
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство Армении в воскресенье подало в отставку, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Сегодня началось заседание Национального Собрания Армении девятого созыва. В соответствии со статьей 158 Конституции Армении, в первый день работы нового парламента правительство подает в отставку. Я подписал соответствующее заявление, адресованное президенту, попросив принять отставку правительства", - сказал Пашинян в видеообращении.
По его словам, до формирования нового правительства члены исполнительного органа продолжат выполнять свои обязанности.
"В соответствии со статьей 149 Конституции, президент Армении незамедлительно назначает премьер-министром кандидата, которого представит парламентское большинство. Сегодня парламентское большинство представит кандидата и состоится назначение", - сказал Пашинян.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным результатам парламентских выборов, партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%.