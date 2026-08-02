Правительство Армении ушло в отставку

Никол Пашинян Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство Армении в воскресенье подало в отставку, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Сегодня началось заседание Национального Собрания Армении девятого созыва. В соответствии со статьей 158 Конституции Армении, в первый день работы нового парламента правительство подает в отставку. Я подписал соответствующее заявление, адресованное президенту, попросив принять отставку правительства", - сказал Пашинян в видеообращении.

По его словам, до формирования нового правительства члены исполнительного органа продолжат выполнять свои обязанности.

"В соответствии со статьей 149 Конституции, президент Армении незамедлительно назначает премьер-министром кандидата, которого представит парламентское большинство. Сегодня парламентское большинство представит кандидата и состоится назначение", - сказал Пашинян.