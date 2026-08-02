Поиск

Природный пожар распространяется близ Афин

Природный пожар распространяется близ Афин
Фото: Costas Baltas/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Лесной пожар, разгоревшийся на этой неделе около Афин, подошел на расстояние в 35 км от греческой столицы, сообщает в воскресенье агентство EFE.

В настоящее время пожарные активно работают в районе населенного пункта Мегара. В тушении огня в его окрестностях задействованы 450 пожарных, 24 самолета и вертолета.

Пожар разгорелся в четверг в регионе Беотия и начал быстрое распространение благодаря жаркой погоде и сильным порывам ветра.

Афины Греция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Природный пожар распространяется близ Афин

 Природный пожар распространяется близ Афин

Пашинян назначен премьером Армении

В Перу разбился самолет с туристами во время облета геоглифов Наска

 В Перу разбился самолет с туристами во время облета геоглифов Наска

Правительство Армении ушло в отставку

 Правительство Армении ушло в отставку

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 августа

Трамп решил пока не наносить массированные удары по Ирану

Рубио заявил, что США изучат возможность возобновления переговоров по Украине

 Рубио заявил, что США изучат возможность возобновления переговоров по Украине

Глава МИД Ирана обсудил с представителями Пакистана и Турции возможную эскалацию с США

Премьер Франции заявил, что лесные пожары в целом удалось взять под контроль

В австралийскую библиотеку вернули книгу через 150 лет

 В австралийскую библиотеку вернули книгу через 150 лет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10871 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3418 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов