Природный пожар распространяется близ Афин

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Лесной пожар, разгоревшийся на этой неделе около Афин, подошел на расстояние в 35 км от греческой столицы, сообщает в воскресенье агентство EFE.

В настоящее время пожарные активно работают в районе населенного пункта Мегара. В тушении огня в его окрестностях задействованы 450 пожарных, 24 самолета и вертолета.

Пожар разгорелся в четверг в регионе Беотия и начал быстрое распространение благодаря жаркой погоде и сильным порывам ветра.