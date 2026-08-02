Белоруссия создает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия формирует на границе с Украиной 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич в эфире телеканала белорусского Минобороны "ВоенТВ".

"Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные", - сказал Ильюкевич.

Сообщается, что к настоящему моменту сформирован ряд частей и подразделений, набраны офицеры и призван личный состав. Новая бригада будет дислоцироваться около Гомеля, в 40 км от белорусско-украинской границы.

Сейчас в Белоруссии действуют три отдельные десантно-штурмовые бригады: 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и 5-я в Марьиной Горке под Минском.