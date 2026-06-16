Поиск

Во Франции прогнозируют жару до 39 градусов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Во Франции на этой неделе ожидается жара до 39 градусов Цельсия, пишет le Figaro со ссылкой на прогнозы Mеtеo-France.

На средиземноморском побережье Франции 16 июня возможно до 34 градусов. Со среды будет еще жарче: жара установится на территории всей страны, температура будет достигать местами 36 градусов, что превысит сезонную дневную норму (за 1991-2020 гг.) на 12 градусов.

Пик жары придется на четверг. Ночью в центральной части страны установится 28 градусов. Днем в регионе Центр - Долина Луары температура приблизится к 39 градусам.

На выходных жара может отступить.

Франция Долина Луары
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп считает, что Сирия может лучше Израиля справиться с "Хезболлой"

Трамп заявил, что будет делать все возможное для украинского урегулирования

 Трамп заявил, что будет делать все возможное для украинского урегулирования

Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

 Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

В Европе опасаются отстранения Трампом от переговоров по Украине

 В Европе опасаются отстранения Трампом от переговоров по Украине

Brent подешевела до $82,78 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 16 июня

ЦРУ считает, что Иран не пойдет на ядерные уступки

Уолл-стрит выросла в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

 Уолл-стрит выросла в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что США не будут платить Ирану $300 млн

Вэнс заявил, что МАГАТЭ и США помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного урана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9940 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2690 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов