Во Франции прогнозируют жару до 39 градусов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Во Франции на этой неделе ожидается жара до 39 градусов Цельсия, пишет le Figaro со ссылкой на прогнозы Mеtеo-France.

На средиземноморском побережье Франции 16 июня возможно до 34 градусов. Со среды будет еще жарче: жара установится на территории всей страны, температура будет достигать местами 36 градусов, что превысит сезонную дневную норму (за 1991-2020 гг.) на 12 градусов.

Пик жары придется на четверг. Ночью в центральной части страны установится 28 градусов. Днем в регионе Центр - Долина Луары температура приблизится к 39 градусам.

На выходных жара может отступить.