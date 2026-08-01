В австралийскую библиотеку вернули книгу через 150 лет

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Книгу о греческих древностях вернули в австралийскую библиотеку с опозданием в 150 лет.

Как сообщает Associated Press, житель города Киама Росс Симмонс обнаружил книгу в ящике, вмурованном в камин.

Библиотека открылась в 1872 году, фонд на начало ее работы составлял 1000 книг. И книга "Древности Афин", опубликованная в 1858 году, имела номер 506.

С учетом инфляции и всех прошедших лет, такая задержка карается штрафом в 28 тыс. австралийских долларов (около 19,5 тыс. американских долларов). Но в библиотеке не сохранилось записей, кто же ее взял. На самой книге также этой информации нет. Симмонс предположил, что книгу брал в библиотеке его прапрапрадедушка, мигрант из Англии работавший в местном муниципалитете.

По правилам 1870-х годов домохозяйство имело право взять в библиотеке не более трех книг за один раз и только при условие, если не менее шести членов семьи умеют читать. Сегодня таких ограничений в австралийских библиотеках нет.

Книгу не вернут в библиотечный фонд, а выставят в качестве музейного экспоната.