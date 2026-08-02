Глава МИД Ирана обсудил с представителями Пакистана и Турции возможную эскалацию с США

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе контактов с представителями руководства Пакистана и Турции предупредил о готовности Тегерана реагировать в случае дальнейших ударов со стороны США.

По данным "Аль-Джазиры", у Аракчи состоялись телефонные разговоры с командующим ВС Пакистана Асимом Муниром и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

В ходе контактов Аракчи предупредил, что Иран "решительно ответит на любую агрессию". Также он предостерег США от "любых военных авантюр".

Пакистан играет роль посредника на переговорах между США и Ираном. Власти Турции тоже неоднократно заявляли, что выступают за урегулирование кризиса.