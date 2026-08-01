ВОЗ сообщила о стремительном распространении вспышки лихорадки Эбола в ДРК

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго набирает обороты с "исключительной скоростью", предупредила в субботу Всемирная организация здравоохранения, призвав к значительному усилению мер реагирования, пишет Le Figaro.

"Эта вспышка является самой крупной из когда-либо зарегистрированных в ДРК", - цитирует газета пресс-релиз ВОЗ, подтверждающий данные, опубликованные накануне конголезскими властями.

По состоянию на конец июля в ДРК было зарегистрировано в общей сложности 3 605 подтвержденных случаев, включая 1 587 смертей, что составляет 44% смертности, сообщила ВОЗ.

Эпидемия затрагивает регионы, где присутствие государства нестабильно, а инфраструктура здравоохранения в значительной степени неадекватна. ВОЗ предупреждает, что эпидемия "усиливается, наблюдается устойчивая передача вируса и постоянный рост числа зарегистрированных случаев и смертей".

По данным организации, за последнюю отчетную неделю было зарегистрировано рекордное количество случаев заболевания - 567, а число смертей - 296, что "демонстрирует исключительную скорость передачи инфекции". Среди медицинских работников продолжают регистрироваться случаи заражения: подтвержден 151 случай, включая 44 летальных исхода.