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OFAC продлило операционную лицензию для сербской NIS до 1 июля

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) продлило операционную лицензию компании NIS, которая истекала 16 июня, до 1 июля, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

Сегодня же истекает лицензия OFAC и на завершение переговоров по продаже контрольного пакета NIS, принадлежащего группе "Газпром", запрошенного венгерской MOL. Президент страны Александр Вучич во вторник заявлял об ожиданиях продлений этой лицензии также на две недели.

"Я ожидаю, что мы получим от Вашингтона еще 15 дней для NIS. Те, с кем контактирую я, говорят мне, что все будет именно так. По моим данным, продление составит еще 15 дней, хотя я могу и ошибаться. Это короткий срок, и я надеюсь, что российская сторона примет это соглашение", - цитировала Вучича РТС.

Ранее OFAC по заявке венгерской MOL продлило срок переговоров вокруг NIS до 16 июня 2026 года.

Во вторник также стало известно, что Сербия и MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS. При этом переговоры MOL с "Газпром нефтью" по NIS продолжаются. Помимо подписания договора купли-продажи для завершения сделки необходимы дополнительные разрешения регулирующих органов, ключевым из которых является американское OFAC.

Как сообщалось, MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

Минфин США OFAC Сербия NIS MOL Газпром
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