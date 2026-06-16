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ЕК наметила меры борьбы с нелегальным маршрутом мигрантов через Ла-Манш

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник план действий ЕС по маршруту нелегальной миграции через пролив Ла-Манш.

"С помощью этого плана действий ЕС в сотрудничестве с Соединенным Королевством усиливает борьбу с организованной преступностью и контрабандой мигрантов. Это важная составляющая нашего комплексного подхода к управлению миграцией, направленного на предотвращение опасных морских путешествий и сокращение числа нелегальных прибытий", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

Предлагаемый план предусматривает "оперативные меры, начинающиеся в странах происхождения и транзита и распространяющиеся на весь маршрут". К ним в ЕК относят "ликвидацию сетей контрабанды и торговли мигрантами, усиление защиты внешних границ и увеличение масштабов возвращения мигрантов".

В Брюсселе подчеркивают, что нелегальная миграция по маршруту через Ла-Манш представляет собой серьезную проблему, приводящую к гибели людей в море и создающую значительную нагрузку на пограничный контроль, общественный порядок и возможности приема мигрантов в наиболее пострадавших от нелегальной миграции государствах ЕС.

Нелегальная миграция, отмечает ЕК в коммюнике, "подпитывает несанкционированные перемещения по территории ЕС и Шенгенской зоны и укрепляет организованные преступные сети, способствующие контрабанде мигрантов". Несмотря на уже предпринимавшиеся ЕС активные действия по более эффективному управлению миграцией, приведшие к общему снижению числа незаконных пересечений границ ЕС (-55% с 2024 года), а также к сокращению незаконных пересечений Ла-Манша (-44%), их число остается высоким с почти 64 тыс. попыток пересечь Ла-Манш в 2025 году.

В Еврокомиссии объявили, что для решения этих проблем план действий сосредоточен на трех основных приоритетных областях, цели в которых будут реализовываться при поддержке агентств ЕС и в сотрудничестве с Великобританией: "Усиление миграционной дипломатии вдоль маршрута, пресечение деятельности сетей контрабанды и их криминальной инфраструктуры, а также усиление пограничного контроля".

ЕК Ла-Манш Великобритания
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