Заседание Контактной группы по Украине состоится в штаб-квартире НАТО 18 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пресс-служба НАТО объявила во вторник, что 18 июня в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе пройдет заседание Контактной группы по обороне Украины.

"Великобритания и Германия соберут Контактную группу по обороне Украины в штаб-квартире НАТО", - сообщается в пресс-релизе организации.

Контактная группа будет заседать во второй половине дня в четверг по окончании совещания министров обороны стран НАТО.

Контактная группа по обороне Украины (известная как формат "Рамштайн") - это созданная в 2022 году международная коалиция, объединяющая более 50 стран, включая все государства НАТО, большинство стран ЕС, а также ряд государств-партнеров из других регионов. Группа является платформой для координации военной помощи Украине, где анализируются ее потребности и согласовываются поставки вооружения, техники и другого критически важного оснащения.